Nih Video Bocoran Scarlet Witch di Avengers: Infinity War

LOS ANGELES – Tim Avengers: Infinity War tengah sibuk menjalani syuting di Edinburgh, Skotlandia. Tersebar video yang memperlihatkan proses syuting karakter Scarlet Witch oleh Elizabeth Olsen.

Video syuting Olsen sebagai Scarlet Witch diunggah oleh netizen di Twitter. Satu video memperlihatkan karakter Scarlet Witch yang tengah bertarung dan memamerkan kekuatan supernya.

Here it is... Scarlet Witch (Elizabeth Olsen and probably the stunt) filming last night #AvengersInfinityWar pic.twitter.com/wBkWvJFJew