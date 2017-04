VIDEO: Akhirnya Comeback, WINNER Minta Maaf pada Fans

SEOUL – WINNER ingin meminta maaf kepada fans karena menunggu lama. Setelah lama ditunggu-tunggu, boy group Korea Selatan tersebut akhirnya merilis dua buah video klip untuk comeback-nya, Selasa (4/4/2017).

Dua video klip tersebut berjudul Really Really dan Fool. Dilansir dari Soompi, kedua lagu tersebut punya kesan unik untuk WINNER sendiri.

Pertama, salah satu member yaitu Kang Seungyoon ingin meminta maaf kepada fans karena telah menunggu lama. Ucapan tersebut disampaikan dengan lagu Fool.

“Ini lagu untuk fans kami. Maafkan kami karena membuat kalian menunggu terlalu lama,” tutur Seungyoon.

Sementara itu, Fool menceritakan tentang kisah sedih seseorang yang putus cinta. Orang itu pun berpikir seharusnya dirinya bisa lebih baik lagi dan tidak jadi putus.

Hal ini sesuai dengan masa lalu WINNER. Pasalnya, di saat WINNER sudah siap comeback, salah satu member, Nam Taehyun, mengalami gangguan emosional dan kemudian hengkang.

Sementara itu, adegan untuk video klip Really Really diambil di Los Angeles, Amerika Serikat. Di syuting video klip, ada adegan dengan angin yang sangat kuat dan membuat rambut para member berantakan. Adegan tersebut pun ikut dirilis di video klip Really Really.

“Mereka bilang syutingnya di L.A., jadi kupikir cuacanya bakal bagus, tapi ternyata dingin sekali. Suatu hari kita sedang syuting adegan menari, dan anginnya tidak berhenti berjam-jam. Kalau kamu tonton video klipnya, rambut kami tertiup sangat kencang,” ucap salah satu member, Song Mino.