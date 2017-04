Mary J Blige Rilis Lagu Kolaborasi dengan Kanye West, Love Yourself

LOS ANGELES – Mary J Blige kembali ke dunia musik lewat lagu barunya, Love Yourself. Lagu tersebut dibawakannya dengan menggandeng Kanye West sebagai rekan kolaborasi.

Sesuai judulnya, Love Yourself berisi tentang pentingnya mencintai dan menghargai diri sendiri sebelum memikirkan orang lain. Salah satu lirik mengisyaratkan beratnya perjalanan hidup dan usaha untuk mengetahui isi hati masing-masing.

“Said i’ve been up and down, and i’ve been through it all. Took a while to know my heart,” demikian bunyi salah satu lirik seperti dilansir USA Today, Selasa (4/4/2017).

Love Yourself merupakan salah satu lagu dari album terbaru Blige, “Strength of a Woman.” Album ke-13 Blige ini sendiri belum dirilis hingga sekarang. Rencananya, karya terbaru itu baru akan beredar di pasaran pada 28 April 2017 mendatang.