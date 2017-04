4 Hari Wamil, Seo In Guk Cedera Lantas Kembali Pulang

Seo In Guk (Foto: Allkpop)

SEOUL - Nasib sial dirasakan Seo In Guk. Baru empat hari menjalani wajib militer (wamil), Seo In Guk harus merasakan cedera. Parahnya, Seo In Guk harus kembali pulang ke rumah.

Dilansir Solopos, menurut keterangan agensi yang menaunginya, Jellyfish Entertainment, Seo In Guk diperintahkan pulang ke rumah. Pulang karena cedera tentu bukan menjadi keinginan aktor Shopping King Louis tersebut. Ia dilaporkan meninggalkan pusat pelatihan sekitar pukul 17.00 waktu setempat.

“Alasan kembali ke rumah adalah cedera pada tulang rawan di pergelangan kaki kirinya,” kata agensinya sebagaimana dilansir Soompi.

Menurut beberapa kabar, seorang sumber menyebutkan aktor tersebut harus mendapatkan perawatan setiap hari sejak memasuki asrama, hingga perintah pemulangan itu ia dapatkan. Sumber lain menyebut pergelangan kaki Seo In Guk tidak dalam kondisi baik seperti yang sebelumnya dikonfirmasi oleh agensinya.

Jellyfish Entertainment menyampaikan Seo In Guk tetap ingin segera menjalani wamilnya. “Dia berencana ujian ulang dan akan kembali masuk menjadi tentara tergantung pada pemeriksaan kesehatan,” ucap mereka.