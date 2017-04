Senang Sekaligus Gugup, So Ji Sub Tak Sabar Bertemu Fans Indonesia

JAKARTA – Dalam hitungan hari, aktor Korea So Ji Sub akan menginjakkan kakinya di Indonesia. Tak sabar untuk bertemu penggemarnya di Tanah Air, bintang Oh My Venus itu pun menyapa para penggemarnya.

Lewat sebuah video pendek, So Ji Sub mengungkap ketidaksabarannya bertemu dengan penggemar di Indonesia. Selain tak sabar, aktor kelahiran 1977 itu tersebut juga merasa gugup akan bertatap muka dengan fans Indonesia untuk pertama kalinya.

“Ini adalah pertama kalinya aku akan bertemu kalian. Aku senang dan gugup. Aku tak sabar ingin bertemu kalian,” kata So Ji Sub dalam sebuah video berdurasi 30 detik.

Terakhir, dalam bahasa Indonesia, So Ji Sub mengatakan, “Sampai jumpa.”

So Ji Sub akan datang ke Indonesia dalam rangkaian tur fan meeting perdananya bertajuk “Twenty.” Rencananya, fan meeting tersebut akan dihelat pada 7 April 2017 di Kasablanka, Jakarta Selatan.

Untuk yang belum terlalu familiar dengan So Ji Sub, dia adalah tokoh utama di drama Oh My Venus yang cukup hits di 2015-2016 lalu bersama Shin Min Ah. Dia baru saja menyelesaikan syuting film sejarah dengan Song Joong Ki akhir tahun lalu. Pada 2004 silam, So Ji Sub pernah syuting di Bali untuk drama Something Happened in Bali.