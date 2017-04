FOTO: Serba Biru, Acara Sunatan Anak Maudy Koesnaedi Berlangsung Meriah

JAKARTA – Acara perayaan sunat anak Maudy Koesnaedi, Eddy Maliq Meijer, dilaksanakan dengan meriah. Perayaan yang dihadiri keluarga dan kerabat tersebut tidak lepas dari nuansa mewah.

“Alhamdulillah littleE is not a little boy anymore 😊,” tulis Maudy di Instagram, Minggu 2 April 2017. Di beberapa foto unggahan Maudy itu terlihat Eddy dengan pakaian pengantin sunat khas yang berwarna dengan tema seragam dengan yang digunakan Maudy.

Tema pakaian serba biru yang dikenakan Maudy rupanya tidak tanpa alasan. Hari sunatan Eddy juga berbarengan dengan perayaan Hari Autisme Dunia, dan warna biru digunakan untuk ikut memperingati hari tersebut.

Acara tersebut juga dihadiri berbagai sanak saudara, termasuk kakek dan nenek Eddy. Maudy pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang diberikan kepada Eddy dan dirinya.

“Terima kasih Uwa Aa & Pipi, Uwa Ida & Uwa Uki, Opa & Oma untuk doanya supportnya selalu,” lanjut Maudy.

Di sebuah album foto yang lain, terlihat ada acara arakan yang membawa Eddy dengan delman. Eddy juga sempat menunggangi sebuah kuda di acara yang bernuansa Betawi itu. Tak lupa, Maudy pun memanjatkan doa untuk Eddy yang kini mulai memasuki masa dewasanya.

“Semoga @eddy_mm menjadi anak sholeh, baik budi, bahagia dan sehat. Aamiin yra. ,” tutup Maudy.