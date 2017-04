Kondisi Terbaru Jupe, Fitri Carlina: Much Better

JAKARTA - Penyakit kanker serviks stadium empat yang menyerang pedangdut Julia Perez kini berangsur membaik. Hal tersebut bahkan dinyatakan langsung oleh rekannya sesama penyanyi, Fitri Carlina.

Pelantun ABG Tua tersebut mengaku bahwa keadaan wanita 36 tahun tersebut sangat jauh membaik. Bahkan bentuk kakinya yang diketahui sempat membesar, kini sudah mulai mengecil dan menunjukkan tanda-tanda bahwa kesehatannya semakin membaik.

"Aku bersyukur alhamdulillah hari ini kak Jupe much much better, jauh lebih baik keadaannya. Kemarin-kemarin ke sini selalu gagal karena Jupe istirahat," ujar Fitri Carlina yang ditemui di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Senin (3/4/2017).

"Aku bersyukur diberi kesempatan sebentar menjenguk. Jauh sekali beda keadaannya dengan sekarang. Sudah berbeda. Sudah pulih. Kakinya sudah mengecil," sambungnya.

Rencananya, pelantun Belah Duren ini akan kembali ke rumah pada hari ini. Namun sayangnya harapan tersebut harus pupus lantaran ia harus menjalani kemoterapi.

"Insya Allah kalau hari ini bisa kemo, secepatnya bisa pulang dalam waktu dekat," tutur Fitri.