Operasi Rahim, Perjuangan Kim Kardashian demi Tambah Momongan

LOS ANGELES - Kim Kardashian ingin menambah momongan. Namun apa daya, ia memiliki kendala di bagian rahimnya.

Demi keinginannya menambah momongan terkabul, Kim rela melakukan operasi. Dilansir Sindonews, Kim akan membersihkan rahim dan membantu dirinya untuk bisa mengandung anak Kanye West.

"Aku ingin mengobati rahimku karena aku berencana untuk menambah satu bayi lagi. Aku ingin melakukan operasi untuk membersihkan rahimku dan bekas lukanya," papar Kim Kardashian seperti dilansir dari Foxnews.

Sayangnya, operasi ini dinilai cukup berisiko tinggi. Namun, diakui bintang reality Keeping Up with The Kardashian itu peluang dirinya untuk hamil cukup besar. Tak hanya itu, rencana Kim ini juga tak direstui oleh keluarga.

Bahkan, beberapa klan Kardashian dan Jenner pun disebut-sebut mempertanyakan rencana istri Kanye West tersebut. "Ya ampun, aku pikir kau akan berhenti di sini," kata Kendall Jenner.

"Lalu, kenapa kau ingin melakukannya lagi?," tanya Khloe Kardashian.

Sebelumnya Kim Kardashian juga memiliki masalah pada kesehatannya. Saat hamil anak pertama, North West pada tahun 2013 lalu, Kim mengalami pre-ekslampsia. Di mana Kim mengalami tekanan darah tinggi dan protein urine yang berlebihan. Kondisi ini mengakibatkan plasentanya terpisah dari dinding rahim sebelum melahirkan.

Keadaan pun semakin parah setelah wanita yang kerap tampil seksi itu melahirkan. Sebab, plasenta yang seharusnya keluar bersama sang bayi namun, justru tertinggal di rahim. Oleh karena itu, Kim pun membutuhkan operasi untuk membersihkan luka agar bisa kembali hamil.

"Plasentaku tetap berada di dalam rahim, kondisi ini disebut placenta accreta. Kondisi ini akan lebih buruk jika plasentaku berkembang lebih dalam di rahimku," pungkasnya.