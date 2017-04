FOTO: Waduh, PM Kanada Justin Trudeau Ingin Pukuli Aktor Matthew Perry

OTTAWA – Aksi lucu datang dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang menantang bintang serial Friends untuk tanding ulang dengannya. Hal itu dilakukannya karena mengingat perbuatan nakal teman masa sekolah dasarnya itu yakni aktor Matthew Perry.

Dillansir Sindonews, Senin (3/4/2017), bulan lalu, Matthew mengungkapkan bahwa dirinya pernah satu SD dengan Justin. Meskipun mereka punya selisih beberapa tahun, tapi, pemeran Chandler Bing di serial Friends itu dulu sering memukuli Justin karena cemburu dengan kehebatannya berolahraga.

Sekarang, Justin (45), berbalik ingin menantang aktor berusia 47 tahun itu untuk tanding ulang. Perdana menteri pujaan wanita itu mengaku sering kali berpikir untuk memukuli karakter Chandler yang membuat Matthew kondang.

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry?