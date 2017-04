Oki Setiana Dewi Ingin Ubah Citra Islam di Eropa

JAKARTA - Citra agama Islam di Benua Eropa terus memburuk. Islam seakan-akan ditakuti kehadirannya karena membawa terorisme di dalamnya.

Citra buruk Islam di Eropa ingin diubah oleh Oki Setiana Dewi. Melalui gerakan kecilnya, membangun sebuah masjid di Seville, Spanyol, Oki ingin mengubah pandangan masyarakat Eropa terhadap Islam.

"Dengan adanya masjid orang akan tahu bahwa Islam itu ada. Bahwa Islam itu eksistensinya masih terlihat. Karena di sana sebagian dari masyarakat melihat muslim kan banyak yg refugees kan, banyak yg pengungsi. Mereka melihat 'oh muslim kotor' , 'oh muslim pengungsi', "oh muslim bermasalah, muslim menambah kriminal"," kata Oki saat ditemui di Jakarta Selatan, Minggu 2 April 2017.

Maka dari itu, pembangunan masjid di Seville ditekankan oleh Oki harus indah dan bersih. Ia ingin memperlihatkan bahwa Islam itu tidak seperti apa pandangan mereka selama ini.

"Nah mereka ingin membuktikan bahwa muslim tidak seperti itu, oleh sebab itu mereka butuh mesjid yang bagus, yang bersih, yang cantik untuk merepresentasikan bahwa Islam adalah agama yang cantik, yang indah, tang bersih dan damai," pungkasnya.