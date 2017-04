Mesranya Park Hyung Sik & Park Bo Young Buat Drama Strong Woman Puncaki Rating

SEOUL - Episode terakhir Strong Woman Do Bong Soon meraih rating 7,8 persen. Populernya drama Strong Woman Do Bong Soon bukan tanpa alasan.

Akting para pemainnya seperti Park Hyung Sik dan Park Bo Young menjadi salah satu faktor penting. Akting mesra keduanya menjadi salah satu adegan yang membuat Strong Woman Do Bong Soon makin digemari.

Dilansir Sindonews dari Dramafever, adegan ini terjadi pada episode 11 Do Bong Soon diperankan oleh Park Bo memilih Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) sebagai kekasihnya. Keduanya bersiap memulai hubungan baru dan tidak menyembunyikan hubungan rahasia keduanya.

Tidak hanya itu, dalam episode ini juga terungkap bahwa Kim Jang Hyun telah menangkap Kyung Shim dengan mengecoh kepolisian. Nantinya episode 12 ini cerita akan semakin seru.

Sebab cerita akan berfokus kepada hubungan Park Hyung sik dan Park Bo Young. Serta kasus penculikan Dobong-Dong. Strong Woman Do Bong Soon tayang setiap Jumat-Sabtu jam 23.00 di stasiun televisi JTBC.