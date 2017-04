Trailer Dirilis, Boneka Annabelle Kembali Tebar Teror ke Anak-Anak

LOS ANGELES – Annabelle: Creation akhirnya merilis trailer perdana mereka. Full trailer pertama ini memperlihatkan teror yang lebih mencekam dibanding di teaser seri kedua Annabelle ini.

Trailer dibuka dengan kedatangan seorang biarawati dan anak-anak yatim piatu di rumah pasang suami istri pembuat boneka. Salah seorang anak bernama Janice yang berkebutuhan khusus, langsung diteror Annabelle.

Bagian tengah trailer memperlihatkan ketika Janice masuk ke sebuah kamar dan melihat sosok anak kecil perempuan pemilik rumah yang sudah mati. Di bagian lain, Janice terlihat ketakutan karena diteror Annabelle yang sampai menjatuhkannya dari kursi roda.

Annabelle: Creation didukung oleh pemain-pemain yang sudah berakting dari berbagai macam genre. Sebut saja Stephanie Sigman yang membintangi James Bond: Spectre, Talitha Bateman dari The 5th Wave, Lulu Wilson pemain Ouija: Origin of Evil, dan Miranda Otto yang bermain di trilogi The Lord of the Rings.

Dijadwalkan tayang pada 11 Agustus 2017, Annabelle: Creation diharapkan bisa melanjutkan kesuksesan film pertamanya. Saat dirilis 2014 silam, Annabelle berhasil mengumpulkan USD257 juta dari pemutaran di seluruh dunia.