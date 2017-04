Boss Baby Sukses Geser Beauty and the Beast di Puncak Box Office

LOS ANGELES – Berakhir sudah dominasi Beauty and the Beast di box office Amerika. Setelah dua minggu menjadi penguasa, film live-action Disney itu harus rela menyerahkan puncak box office kepada The Boss Baby.

Dilansir Box Office Mojo, Senin (3/4/2017), The Boss Baby memimpin dengan pendapatan mencapai 49 juta Dolar di pekan pertamanya. Angka tersebut sejatinya hanya unggul tipis dari Beauty and the Beast yang minggu ini mengumpulkan 47,5 juta Dolar.

Kepala distribusi 20th Fox Century, Chris Aronson merasa kemenangan The Boss Baby tak lepas dari bagusnya animasi yang mereka hasilkan. Meski mendapat kritik pedas dari para kritikus, namun nyatanya The Boss Baby berhasil mencuri perhatian para pecinta film, khususnya animasi.

“Gambarnya bekerja dengan baik karena ini merupakan konsep yang bagus dan memiliki Alec Baldwin, yang dikenal dengan suara bagusnya, mengisi suara si bayi adalah ide genius. Aku sendiri masih syok,” tutur Chris Aronson seperti dikutip dari Variety.

Sementara itu, minggu ini ada tiga film baru yang berhasil masuk ke daftar top 10. Selain The Boss Baby, ada juga Ghost in the Shell yang berada di peringkat tiga dan The Zookeeper’s Wife di posisi 10.

Berikut adalah daftar 10 besar box office Amerika edisi 31 Maret-2 April 2017:

1. The Boss Baby – USD49 juta

2. Beauty and the Beast – 47,5 juta

3. Ghost in the Shell – USD19 juta

4. Power Rangers – USD14,5 juta

5. Kong: Skull Island – USD8,8 juta

6. Logan – USD6,2 juta

7. Get Out – USD5,8 juta

8. Life (2017) – USD5,6 juta

9. ChiPs – USD4,05 juta

10. The Zookeeper’s Wife – USD3,3 juta