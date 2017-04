Nih, Wujud Will Turner di Pirates of the Carribbean 5

LOS ANGELES - Setelah sempat absen di seri ke tiga, kali ini Orlando Bloom akan kembali menghiasi cerita Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Dalam trailer, tampak Orlando memperlihatkan dirinya sebagai kapten baru kapal Flying Dutchman.

Sebagai kapten kapal “hantu” itu, separuh wajah Will terlihat tertutupi oleh kerang. Dia terlihat sedang menepuk-nepuk seseorang yang diperkirakan adalah Henry (Brenton Thwaites), seorang pelayar muda di Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang membantu Kapten Jack Sparrow (Johnny Depp) mencari Trisula Poseidon.

Di video itu juga terlihat penjahat utama di film ini, Kapten Salazar (Javier Bardem) mendekati Henry dan bergumam.

“Orang mati tidak bercerita,” katanya dikutip Sindonews.

Sebelum perilisan promo ini, Walt Disney Studios mempos fitur Dead Men Tell No Tales di akun Facebook mereka pada Selasa (28/3/2017). Dikutip dari Aceshowbiz, fitur itu mengungkapkan nama panjang Henry, yaitu Henry Turner. Ini sekaligus mengonfirmasi spekulasi fans bahwa Henry adalah anak Will Turner, buah cintanya dengan Elizabeth Swan.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales mengisahkan usaha Jack Sparrow untuk lari dari kejaran Kapten Salazar yang kejam. Satu-satunya harapan hidup Jack terletak pada Trisula Poseidon. Tapi, untuk mendapatkannya, dia harus membuat aliansi tak mudah dengan Carina Smyth (Kaya Scodelario), seorang astronomer yang cerdas dan cantik, serta Henry, pelaut muda di Angkatan Laut Kerajaan Inggris.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ini juga dibintangi Geoffrey Rush yang akan kembali berperan sebagai Captain Hector Barbossa. Film ini dijadwalkan tayang di Amerika Serikat pada 26 Mei.