Ajib Rosidi Ungkap Awal Mula PDKT dengan Nani Wijaya

JAKARTA - Cinta memang tak mengenal usia. Buktinya, budayawan Ajib Rosidi yang diketahui sudah berusia 79 tahun, akan segara menikahi aktris senior Nani Wijaya yang berusia lebih muda tujuh tahun darinya pada bulan April ini.

Mengenai cerita dibalik masa awal keduanya pendekatan atau pdkt, pria enam anak ini mengaku bahwa sudah lama mengenal Nani dan juga almarhum suaminya. Namun di bulan Oktober 2016 lalu, hubungan kedekatan antara keduanya kian bertambah.

Bahkan dari percakapan mereka, muncul kalimat bahwa keduanya sangat ingin untuk memiliki kawan hidup. Hal tersebut diakui Ajip lantaran dirinya merasa perlu sosok wanita untuk menemani kesehariannya di rumah.

"Sebetulnya kenal dia sudah lama, dia menikah dengan kawan saya kan, Pak Misbach yang meninggal tahun 2012. Pas 2014 istri saya meninggal, itu singkatnya saya dan Nani jarang bertemu. Waktu kira-kira tahun lalu bulan Oktober atau November ya sekitar itulah saya sering ke Jakarta harus ke rumah sakit dan lain-lain," ungkap Ajip melalui sambungan telepon, Sabtu 1 April 2017.

"Kemudian ketemu Nani dan dari percakapan-percakapan kami, kami merasa masing-masing dari kami itu butuh kawan, ya hidup sehari-hari di rumah gitu. Jadi akhirnya kami sepakat untuk ke pernikahan," sambungnya.

Mengenai jawaban atas permintaannya ke Nani Wijaya untuk menikah, sastrawan Sunda ini mengaku bahwa ibu dari almarhumah Sukma Ayu ini langsung mengiyakan ajakannya. Ia pun terlihat malu saat mengucapkan hal tersebut.

"Iya (langsung mau) rasanya begitu menurut penglihatan saya ya he he he," tutupnya.