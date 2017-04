Duh, Brad Pitt yang Tampan Kini Terlihat Jelek Pascacerai

LOS ANGELES – Penampilan Brad Pitt yang berparas tampan terlihat berbeda seusai bercerai dengan Angelina Jolie. Aktor World War Z ini terlihat tidak lagi menarik, bahkan jelek. Duh!

Mengutip Aceshowbiz, beberapa media mengabadikan kondisi Brad saat ini. Terlihat, aktor berusia 52 tahun ini tampak kurus dan tidak ada otot yang biasanya menjadi ciri khasnya.

Brad terlihat mengenakan celana jins ketat berwarna abu-abu dan jaket. Ayah enam anak ini sangat kurus dan tidak terawat. Hal itu tidak seperti Brad yang dikenal dengan wajah tampan dan berkharisma.

Kendati demikan, beberapa netizen meminta Brad Pitt untuk segera mencari istri baru yang bisa merawatnya. Sebab, setelah gugatan cerai berlangsung akhir 2016 lalu, Brad terlihat lusuh saat tampil di muka publik.

Sementara, hubungan Brad Pitt dan Angelina Jolie dikabarkan mulai membaik, menyusul kabar yang mengatakan bahwa mereka telah berkomunikasi lagi dalam rangka memperbaiki hubungan demi anak-anak.

Sebuah laporan baru kini muncul dan mengatakan bahwa Brad diam-diam ikut bersama Jolie untuk melakukan perjalanan ke Kamboja.

Kabarnya, Jolie berada di sana dengan anak-anaknya untuk menghadiri pemutaran perdana film dokumenternya, “First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers” pada pertengahan Februari lalu.

Sementara, Brad melakukan perjalanan rahasia untuk bisa menghabiskan waktu bersama enam anaknya, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh dan si kembar Vivienne dan Knox. Demikian ditulis Sindonews.