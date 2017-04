Tampil di Indonesia, BTS Siapkan Panggung Berbentuk Y

JAKARTA - Indonesia kembali siap didatangi idol asal Korea Selatan yakni boyband Bangtan Boys atau BTS. Pihak agensi telah mengonfirmasi untuk menyapa para ARMY – sebutan penggemar BTS pada konsernya yang akan berlangsung pada 29 Apri 2017.

Namun yang menarik, dalam lawatannya ke Indonesia, BTS akan menggunakan panggung yang tidak biasa namun tetap dapat menghibur fans yakni berbentuk Y. Hal itu dilakukan agar bisa dekat dekat penonton di Indonesia.

Ketujuh personel BTS yang terdiri dari V, Jin, Jimin,Rap Monster, Suga,J-Hope, dan Jungkook sadar akan jumlah penggemar mereka di Indonesia yang cukup besar. Itu sebab mereka berusaha memberikan yang terbaik, salah satunya dengan setting panggung yang menarik.

BTS merupakan boy band yang mengusung musik hip hop. Grup ini dibentuk Big Hit Entertainment dan mengawali debutnya pada 13 Juni 2013 dengan lagu andalan No More Dream. Di tahun yang sama, mereka meraih penghargaan New Artist of the Year di 2013 MelOn Music Awards dan dinominasikan berkali-kali sebagai Best Rookie Group and Artist di beberapa acara penghargaan.

BTS sendiri baru saja comeback dengan album You Never Walk Alone dan merilis MV Spring Day pada 13 Februari lalu. Lagu dan album barunya mencetak rekor global dan internasional.