Duh, Suzy Bae Belum Pikirkan Perpanjangan Kontrak dengan JYP

SEOUL - Diskusi panjang terus mewarnai Suzy Bae dengan pihak manajemen, JYP Entertainment, soal perpanjangan kontrak. Hingga berita ini diturunkan belum terlihat tanda-tanda kekasih Lee Min Ho itu memperpanjang kontrak eksklusif dengan agensi yang sudah membesarkan namanya.

Sontak saja pembicaran perpanjangan kontrak antara Suzy dengan JYP menjadi perbincangan hangat di Korea Selatan. Pasalnya, jika kedua belah pihak belum mendapatkan kesepakatan, maka terhitung per 31 Maret 2017, Suzy sudah resmi bebas dari JYP.

Kendati demikian, pihak agensi sendiri tengah berupaya bernegosiasi dengan Suzy. Mereka ingin tetap mempertahankan Suzy sebagai partner kerja. Manajemen GOT7 cs itu pun berharap personel Miss A itu dapat kembali menandatangani kontrak baru.

"Kontrak eksklusif antara Suzy dan JYP Entertainment akan berakhir. Kami masih mendiskusikan pembaharuan," ungkap JYP di lansir Koreaboo, Sabtu (1/4/2017).

Namun banyak penggemar yang berspekulasi bahwa Suzy akan tetap memperpanjang kontrak mengingat hingga kini bintang Uncontrollably Fond itu masih fokus menjalani aktivitas syuting. Suzy diketahui tengah sibuk beradu akting dengan Lee Jong Suk dalam drama terbaru SBS, While You Were Sleeping.

Di sisi lain, JYP sendiri berjanji akan tetap mendukung penuh karier Suzy di industri entertainment sampai keputusan soal kontrak resmi diumumkan.