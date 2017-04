Pernah Gagal dalam Pernikahan, Ini Pesan Angel Karamoy untuk Sang Adik

JAKARTA - Kegagalan dalam pernikahannya dengan Steven Rumangkang menjadi pengalaman pahit untuk Angel Karamoy. Ia pun berharap nasib buruknya tersebut tidak terjadi kepada sang adik, Kezia Karamoy.

Tepat pada Kamis, 30 Maret kemarin Kezia mengucapkan janji suci pernikahan di gereja yang bertempat di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bersama Axcel Narang. Di hari bahagia adiknya tersebut, Angel Karamoy memberikan banyak doa.

"Ya mudah-mudahan happy before after, jadi keluarga yang utuh," katanya dalam tayangan Go Spot Sabtu (1/4/2017).

Tak hanya itu, ibu dua orang anak ini juga berharap agar segera mendapatkan keponakan dari adik kandungnya itu. Tak hanya itu, beberapa pesan juga turut menjadi wejangan untuk pasangan baru tersebut.

Permasalahan dalam rumah tangga tentu akan selalu muncul di setiap pasangan di dunia, sadar dengan hal itu, Angel meminta kepada Kezia juga Axcel untuk bisa menyelesaikan dengan kepala dingin.

"Cepat punya momongan ya yang pertama. Terus yang kedua selalu dengan kepala dingin untuk menyelesaikan masalah ya," tandasnya.

Sehari sebelumnya, Rabu 29 Maret 2017 serangkaian prosesi adat pernikahan Dayak telah dilakukan. Rencananya perayaan pernikahan juga akan digelar di Jakarta dan Manado yang akan dihadiri keluarga juga orang terdekat mereka.