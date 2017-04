Nih Cara Ari Lasso Rekam Momen Kerinduan Mendiang Ayahnya saat Manggung

JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso masih dalam suasana duka setelah ditinggal sang ayah saat manggung bersama Dewa 19 pada acara 90s Music Harmony. Ditengah-tengah aksinya, ia membuat sebuah permintaan kepada para Bala Dewa yaitu memberikan ucapan untuk sang ayah dengan sorotan lampu.

"Boleh enggak aku request kado, bilang 'Rest in Peace papa Lasso'. Aku video ya dari atas buat di Instagram, thank you ya," kata Ari di The Pallas, SCBD, Jakarta Selatan pada Jumat, 31 Maret 2017.

Momen haru kembali terjadi saat ia membawakan lagu Kangen. Sambil bersandar di bahu Yuke, ia menunjuk ke arah langit seakan menjelaskan rasa rindunya pada sang ayah.

Ayah Ari yang bernama Bartholomeus Bernard Lasso meninggal dunia pada 29 Maret 2017 akibat sakit yang dideritanya. Secara singkat cerita, pelantun Rahasia Wanita tersebut membeberkan kepada awak media tentang kabar dukanya.

"Memang tiga bulan ini papah saya kondisinya menurun dari sebelumnya, selama 78 tahun hidupnya sangat sehat, fresh. Desember itu tiba-tiba menurun sangat drastis. Kami secara serius nungguin bergantian, sampai akhirnya kemarin hari Rabu, meninggal," kata Ari.