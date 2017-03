Lucunya Raline Shah Ditanyakan Suami oleh Anak Kecil

jpnn.com - Ada-ada saja pengalaman Raline Shah. Belum lama ini Raline Shah baru saja mengungkap cerita lucu lewat posting-an foto di akun Instagram miliknya.

Saat menghadiri acara pernikahan kerabatnya, Raline mendapatkan pertanyaan yang cukup menohok dari anak kecil.

Wanita berambut panjang itu ditanya di mana keberadaan suami. Tak sampai di situ, sang anak juga mengatakan Raline terlalu tinggi untuk suaminya.

“At @boss_ned and @noradanish nikah with their sons who came up to ask me, “Where’s your husband?” and finally stating, “You must be too tall for a husband!” You guys are blessed to have these rascals!,” tulis Raline pada keterangan fotonya dilansir JPNN.

Cerita pemain film Surga yang Tidak Dirindukan 2 ini sukses membuat follower-nya ngakak dan menggoda Raline yang belum juga mengakhiri masa lajang.