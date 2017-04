FOTO: Nih Setting Panggung di Konser Coldplay Hari Kedua

SINGAPURA - Jelang konser hari kedua Coldplay, akun instagram pribadi milik band asal Inggris tersebut membagikan foto setting panggung yang akan digunakan oleh Chris Martin cs. Foto tersebut dibagikan Coldplay satu jam sebelum konser dimulai pada, sabtu (01/4/2017).

Tampak megah dan dipenuhi oleh warna andalan Coldplay yang menghiasi panggung di National Stadium Singapura, lighting yang sempurna siap membalut aksi panggung empat personel. Dalam foto, band memberikan keterangan ‘30 menit berjalan dan panggung pun nampak begitu tenang’.

"30 minutes 'til doors and all is calm in the stadium. R42 #ColdplaySingapore #AHFODTour," tulis @coldplay dalam tur bertajuk A Head of Full Dreams.

Netizen yang melihat foto panggung tersebut takjub dan tak sabar untuk menunggu kejutan apalagi yang akan diberikan oleh Chris Martin cs.

Coldplay sendiri memang memiliki aksi panggung yang terbilang apik. Lantaran hal itu, mereka kerap menjadi perhatian tersendiri oleh para penggemarnya yang ingin menonton secara langsung. Begitu elegan aksi panggung Coldplay yang kerap dihiasi kerlip lampu warna warni, membuat fans dapat hanyut dalam alunan musiknya.

Coldplay sendiri berada di Singapura selama dua hari. Dalam lawatannya ke Singapura kali ini, mereka telah sukses menggelar konser di hari pertamanya pada Jumat 31 Maret 2017. Beberapa lagu andalannya berhasil menyihir panggung National Stadium Singapura menjadi lautan manusia seperti Fix You hingga Up and Up.

"Sampai jumpa malam nanti, CM! @coldplay," tulis @thewisekid7.

"Mengagumkan!," tulis @mamtasharma6597.