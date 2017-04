FOTO: Tak Cukup di Singapura, Netizen Minta Coldplay Manggung di Indonesia

JAKARTA – Sukses manggung hari pertama di Singapura, Coldplay memposting video singkat saat konser di National Stadium Singapura melalui akun instagram pribadi grup tersebut. Uniknya para penggemarnya di Indonesia yang melihat postingan itu langsung meminta Chris Martin cs untuk datang ke Indonesia.

Permintaan netizen tersebut terlihat di kolom komentar instagram pribadinya Coldplay. Penggemar banyak berharap mereka dapat hadir dan manggung di Indonesia.

Definitely one of the hottest Coldplay shows I've ever experienced. R42. #ColdplaySingapore #AHFODTour A post shared by Coldplay (@coldplay) on Mar 31, 2017 at 7:35am PDT

"@coldplay come to indonesia beibeh 😍😚," tulis @viieffah.

"tanggung amat, ke indonesia sekalian kek:(," sambung @rianannda

"Please come to indonesia, i want it to show this concert auuuuuu @marshaguslita soon 😒," tambah @eraapriliana.

"Jakarta please😭😭," pungkas @bungapan_.

Coldplay sendiri telah selesai menjalani konser hari pertamanya di Singapura pada Jumat 31 Maret 2017. Mereka telah berhasil membius penonton yang hadir dalam National Stadium Singapore dengan lagu hits seperti Fix You, Up and Up, Viva La Vida dan masih banyak lagi.

Sementara itu, jelang hari kedua konser ada hari ini, Sabtu (01/04/2017), Coldplay masih akan menggelar pertunjukkan di tempat yang sama yakni National Stadium Singapore.