Bandara Changi Terlihat Sepi Jelang Konser Coldplay Hari Kedua

SINGAPURA – Sempat padat dan semrawut karena kepadatan jumlah penumpang di bandara Changi yang ingin menonton konser Coldplay dalam tur bertajuk A Head of Full Dreams, kini kondisi berbeda justru diperlihatkan di hari kedua yang masih terlihat sepi.

Menurut Anjani Paramita, salah satu penonton yang hadir di konser Chris Martin cs, kini kondisi bandara lebih kondusif dan tak terlihat ramai. "Iya kemarin agak numpuk pas tanggal 31, soalnya banyak turis Indonesia yang berangkat pagi, numpuk-nya itu sekira satu jam," kata Anjani Paramita saat dihubungi Okezone di Singapura, Sabtu (01/4/2017).

Namun, ia juga menuturkan bahwa kondisi bandara Changi saat ini masih sepi walau konser Coldplay hari kedua masih akan berlangsung di National Stadium Singapura.

"Kalau saat ini sih masih lancar, soalnya masih ada konser Coldplay lagi (hari kedua), paling orang-orang yang nonton pada pulang besok atau pun Senin, yang pada ambil cuti," lanjut Anjani.

Sejatinya, konser Coldplay akan diadakan selama dua hari di Singapura. Pada Jumat 31 Maret 2017 dan hari ini, Sabtu (01/4/2017). Berdasarkan pantauan Okezone di media sosial Twitter, Coldplay berhasil membius para penonton untuk menyanyi bersama lewat salah satu lagu andalannya Fix You.

Sebagai informasi, band Coldplay membuka konser di hari pertama di Singapura dengan lagu berjudul A Head Full Of Dreams dan ditutup dengan Up and Up.

"Opening-nya lagu A Head Full Of Dreams dan lagu terakhirnya Coldplay itu Up and Up, menyenangkan sekali bisa menonton mereka langsung walau dari jarak yang cukup jauh di area tribun," pungkas Anjani.