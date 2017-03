Kejutan Unik John Legend untuk Penggemarnya

JAKARTA - Sebagai artis, john Legend rupanya memiliki kejutan spesial untuk para penggemarnya. Dia berhasil mengubah stasiun St Pancras, London, Inggris menjadi panggung konser.

Di tempat itu, dia menyanyikan tiga lagu dengan piano yang diberikan Elton John di stasiun tersebut. Tentu apa yang dilakukan suami Chrissy Teigen itu membuat seisi stasiun merasa gembira.

John membawakan lagu Ordinary People, All of Me dan single terbarunya, Surefire. Penyanyi bersuara merdu ini memanjakan fans di stasiun karena dia baru saja kembali dari Perancis, di mana dia tampil di Disneyland Paris sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 taman bermain tersebut.

John terlihat mengenakan mantel berwarna kulit dan sengaja pergi ke London dan merayakan Piano Day. Dia juga mempromosikan album dan tur-nya yang akan datang di tengah-tengah penampilannya.

“Bagaimana kabarmu, London? Kami punya tur baru yang disebut dengan tur ‘Darkness and Light’, album baru saya berjudul Darkness and Light,” kata John setengah promosi kepada seluruh penggemarnya dilansir Sindonews.

Setelah bernyanyi selama 15 menit, John pun melangkah pergi ke mobil dan meninggalkan stasiun.

Akhir-akhir ini, penyanyi berusia 38 tahun itu telah menjadi traveler dunia. Sebelum mengunjungi Paris, dia telah melakukan perjalanan ke Maroko dengan istri dan anaknya. Kabarnya, saat bepergian, tas miliknya sempat dicuri di bandara John F. Kennedy International, namun dia membantah kabar tersebut.