Sssst, Rekaman Raffi Bareng Dhani untuk Anies-Sandi Masih Rahasia

Kebersamaan yang luar biasaa .... apapun "warna" kami ... kita memang berbeda tapi kita cinta INDONESIA πŸ‡²πŸ‡¨ #momentlangka

A post shared by Raffiahmad Nagitaslavina1717 (@raffinagita1717) on Mar 28, 2017 at 9:44am PDT