FOTO: Dewi Sandra Kenang Momen Ikut Masak di Masjid Granada Spanyol

MADRID – Dewi Sandra masih terkesan dengan kunjungannya di Mezquita (Masjid) Cordoba di Spanyol. Dirinya senang ketika dapat ikut terlibat dalam sebuah kegiatan setiap hari Jumat yang ditemuinya ketika berada di sana.

“Ternyata di Mesjid Granada khusus setiap hari jumat disediakan makanan untuk para jamaah....Gratis!” tulis Dewi di Instagram, Jumat (31/3/2017).

Dewi pun pertamanya kaget ketika tahu Masjid Cordoba memiliki sebuah dapur rumahan untuk tujuan itu. Merasa ingin membantu para jamaah dan dapur tersebut, Dewi pun bertandang ke dapur itu untuk membantu.

Hasilnya? Seperti terlihat di foto yang diunggah Dewi tersebut. “I wanted to join in on the fun! Knife in hand and chop chop away! 🔪,” tulis Dewi.

Bahkan, Dewi masih ingat menu yang dibuatnya di hari itu, yaitu couscous dengan ayam dan sayuran. Menurut ingatan Dewi, makanan juga disajikan dengan sebuah piring besar yang kemudian akan dimakan bersama dengan para jamaah. Dewi pun menyamakan kebiasaan makanan tersebut dengan kebiasaan masyarakat Indonesia makan bersama dengan daun pisang.

“Real good home cooking on huge giants plates everyone shared. (Makannya ala kita kalo pake daun pisang dengan nasi liwet dan kawan2). 😋 One of the many unforgettable moments whilst in Spain. #jumatbarokah #atileforseville #MesquitaGranada,” tutup Dewi.