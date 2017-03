Ustadz Solmed: Anies-Sandi Itu Mengajak Orang Mandiri

JAKARTA - Ustadz Solmed menyoroti program kerja OK OCE yang diusung oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Menurutnya, program OK OCE yang terfokus pada pengembangan wirausahawan muda dapat memberikan dampak positif terhadap warga Jakarta.

"Program OK OCE mengajak orang mandiri, berusaha, untuk berdiri tegak di kaki sendiri," ucap Ustadz Solmed, saat berbincang dengan Okezone melalui layanan pesan singkat (31/3/2017).

Selain menyoroti program OK OCE, Ustadz Solmed juga mendukung program KJP dan KJS Plus yang diadaptasi Anies-Sandi dari pemerintahan sebelumnya. Ia menyakini, KJP dan KJS Plus dapat menyempurnakan kekurangan yang sebelumnya sempat menimbulkan permasalahan dalam program tersebut.

"Menambah KJP menjadi plus dan KJS menjadi Plus itu sebuah kemajuan dan kebaikan," tutur Ustadz Solmed.

Terakhir, Ustadz Solmed menyimpulkan bahwa program yang diusung pasangan Anies-Sandi sama sekali tidak mengurangi hal-hal positif yang sudah dimunculkan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Mempertahankan yang baik, dan menyempurnakan yang kurang, itu programnya Anies dan Sandi," pungkasnya.