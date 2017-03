FOTO: Kenakan Cadar, Syahrini Bersimpuh di Depan Kabah

Rumah Allah Swt Bukan Hanya Indah Dan Bukan Pula Penuh Dengan Keajaiban Namun Mengapa Semua Org Sangat Merindukan...Duduknya Begitu Nyaman SujudnyaPun Begitu Dekat Dengannya...Matahari Satu Hasta,,Tak Terasa Seperti Salju...Incesss Bersimpuh Serasa Tak Ingin Pulang Rindukan Aku Selalu Ya Rooobb ... "Tak Ingin Bangun Dari Sujudku" #PrincesSyahrini #TakInginBangunDariSujudku #SpiritualJourney #Mekkah_30Maret2016 #Umroh_2017

A post shared by Syahrini (@princessyahrini) on Mar 30, 2017 at 7:25am PDT