Won Bin Siap Comeback setelah 7 Tahun Vakum

Solopos.com, SEOUL - Setelah lama vakum, artis Korea Won Bin dikabarkan akan segera comeback di dunia hiburan.

Seperti dilansir Solopos, setelah vakum selama tujuh tahun, sejak membintangi film terakhirnya, The Man From Nowhere, pada 2010 lalu, Won Bin akan membintangi film layar lebar berjudul Still Life.

Melalui manajemennya, Eden 9, Won Bin membeberkan film tersebut merupakan satu dari banyak proyek baru yang ditawarkan padanya sejak 2016.

Namun sampai saat ini Won Bin dan manajemennya belum membuat keputusan atas tawaran tersebut. Meskipun demikian mereka berjanji akan segera membuat keputusan setelah menerima dan melihat naskah akhir film.

“Film Still Life merupakan salah satu proyek yang telah ada di meja sejak tahun lalu. Belum ada yang diputuskan. Kami akan membuat keputusan setelah kami menerima naskah akhir untuk film itu.” beber perwakilan Eden 9.

“Bagaimanapun juga satu hal yang pasti adalah jika Won Bin ingin membuat comeback-nya dengan sebuah produksi yang baik. Dia ingin membalas para fans yang sudah menunggunya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu juga dia lebih hati-hati dengan keputusannya.” lanjutnya seperti dikutip Allkpop.com, Rabu (28/3/2017).

Berdasarkan isu yang beredar, Still Life memiliki staf produksi yang sama dengan film Prison yang tayang di Korsel pada 23 Maret 2017.

Sebelum memproduksi film Prison, mereka telah 25 kali merevisi naskahnya, sedangkan naskah film Still Life baru mereka revisi 10 kali lantaran masih dalam proses penggarapan.

Hal itu menyebabkan para staf produksi belum memberikan informasi perinci terkait dengan nama para artis dan sutradara film tersebut.

Sebagai informasi, Still Life merupakan sebuah film remake (dibuat ulang) dari film asal Negeri Ratu Elizabeth, Inggris, berjudul sama karya Uberto Pasolini yang dirilis pada tahun 2013 silam.

Film itu bercerita tentang seorang pegawai negeri yang mendedikasikan hidupnya untuk menemukan anggota keluarga dan mengatur pemakaman bagi individu yang meninggal sendirian.