Nicki Minaj Siap Menjalani Profesi Baru

JAKARTA - Eksis di dunia tarik suara tidak membuat Niki Minaj puas. Ia kini diketahui tengah menjalani profesi baru.

Pelantun The Superbass ini merasa senang dan begitu terhormat dengan pekerjaan di dunia yang dekat dengan fashion, setelah dia menandatangani kerja sama dengan the celebrity division of Wilhelmina International Inc.

Nicki mengaku bagaimana musiknya mengilhami bidang fashion. Hal itu diungkapnya kepada majalah Vogue.

“Saya suka sinergi antara musik saya dan bagaimana hal itu mengilhami busana saya. Pesan saya selalu merayakan gaya Anda sendiri. Saya senang dan merasa terhormat telah menandatangani kerja sama dengan Wilhelmina, mereka mendapatkan saya,” kata Nicki dilansir Sindonews.

Sementara, Maher Jridi yang menjadi stylist Nicki mengaku Nicki termasuk penyanyi top dunia yang terbuka untuk ide-ide baru ketika masuk ke dunia fashion.

“Dia sangat terbuka untuk ide-ide baru dan saya merasa seperti dia percaya selera saya. Tentu saja, dia memiliki preferensi, tapi dia tidak pernah menentang apa-apa hanya karena dia pernah melakukannya sebelumnya,” terang Maher.

Maher juga masih ingat ketika dia benar-benar terkesan dengan Nicki yang dinilainya profesional ketika mereka pertama kali bekerja bersama-sama.

“Kami mulai bekerja sama dua minggu sebelum Paris Fashion Week, dengan membuat video di Miami. Dia sudah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Paris untuk konser Drake, jadi saya pikir akan menyenangkan untuk terbang beberapa hari sebelumnya,” beber Maher.

“Pekerjaan pertama kami bersama-sama juga pertama kalinya saya melihat dia tampil pada set video musik, dan dia membuat segalanya tampak begitu mudah. Nicki benar-benar seorang profesional sejati, dan saya belajar hal-hal baru setiap hari padanya. Bisnis musik sedikit berbeda dari dunia editorial fashion,” tambahnya.