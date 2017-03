Ssst, Angelina Jolie & Brad Pitt Diam-diam Pergi Bareng?

LOS ANGELES - Sempat diberitakan hubungannya panas karena pemberitaan cerai, Angelina Jolie dan Brad Pitt justru dikabarkan diam-diam jalan bareng.

Sebuah laporan baru kini muncul dan mengatakan bahwa Brad diam-diam ikut bersama Angie untuk melakukan perjalanan ke Kamboja.

Kabarnya, Angie berada di sana dengan anak-anaknya untuk menghadiri pemutaran perdana film dokumenternya, ‘First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers’ pada pertengahan bulan Februari lalu. Sementara itu, Brad melakukan perjalanan rahasia untuk bisa menghabiskan waktu dengan enam anaknya, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh dan si kembar Vivienne dan Knox.

“Semua melalui produksi dan pembuatan film, dan perjalanannya baru-baru ini, Brad datang ke Kamboja secara rahasia untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak. Mereka bersama dengan Angelina untuk mungkin 75 persen dari waktu ketika Brad berada di negara itu. Angelina dan Brad akan saling bertukar posisi,” jelas seorang sumber.

Dilansir Sindonews, namun kabar ini pun sempat dibantah oleh sebuah situs gossip Hollywood dengan mengatakan bahwa mantan suami istri itu tidak diam-diam bersatu kembali pada perjalanan ke Kamboja baru-baru ini.

Mengutip dari seorang perwakilan untuk Brad, situs tersebut mengungkapkan bahwa Brad pergi ke Kamboja pada tahun lalu ketika Angie memulai syuting filmnya, bukan baru-baru ini.