Film Batgirl Siap Digarap oleh Sutradara Avengers

LOS ANGELES - Dalam waktu dekat, Batgirl akan melakukan debut layar lebarnya dengan dibesut sutradara dua film pertama Avengers, yaitu Joss Whedon. Jadi, sosok Wonder Woman tidak akan menjadi satu-satunya superhero perempuan DC yang punya film sendiri.



Saat ini, Whedon sudah hampir mencapai kesepakatan untuk menulis, menyutradarai dan memproduseri film Batgirl itu dengan Warner Bros. sebagai bagian dari DC Extended Universe. Film Batgirl itu belum diberi judul.



Menurut laporan Variety, belum ada produser lain yang terlibat di proyek ini. Toby Emmerich, presiden dan chief content officer Warner Bros. Pictures Group mengawasi proyek ini bersama Jon Berg dan Geoff Johns. Proyek baru ini berawal pada bulan lalu.



Batgirl adalah salah satu superhero perempuan paling kondang di dunia, tapi dia belum pernah mendapatkan film sendiri. Proyek ini juga akan menampilkan karakter lain dari dunia Gotham.



Batgirl kali pertama muncul di DC Comics pada 1967 sebagai Barbara Gordon di The Million Dollar Debut of Batgirl! karya Gardner Fox dan Carmine Infantino. Barbara adalah putri komisaris polisi Gotham City, James Gordon.



Proyek Batgirl akan menjadi film kedua DC Film yang menampilkan superhero perempuan setelah Wonder Woman yang dibintangi Gal Gadot. Film Wonder Woman akan mulai diputar di bioskop pada 2 Juni mendatang.



Batgirl akan membuat Whedon melakukan perpindahan besar dari Marvel Cinematic Universe ke pesaing mereka, DC. Whedon telah menulis dan menyutradarai The Avengers dan Avengers: Age of Ultron untuk Disney-Marvel. Sebelumnya, dia juga membuat serial televisi Buffy the Vampire Slayer, Angel, Firefly, Dollhouse dan Agents of S.H.I.E.L.D.