Song Joong Ki Dihadapkan dalam Pilihan Sulit untuk Bertahan Hidup

SEOUL - Dalam adegan film Battleship Island, tampak Song Joong Ki dan So Ji Sub dihadapkan dengan pilihan yang sulit dalam bertahan hidup.



Pasalnya, keduanya merupakan tentara yang akan mengevakuasi beberapa warga Korea Selatan yang terjebak di pulau Battleship Island. Apalagi, penyelamatan yang dilakukan oleh keduanya terjadi masalah yang bisa saja mengancam nyawa keduanya.



Mengutip Soompi, film yang diperankan oleh Song Joong Ki, Hwang Jung Min, So Ji Sub, dan Lee Jung Hyun ini melakukan syuting pada Juni 2016 lalu. Dan mereka resmi merilis trailer yang menampilkan jalan cerita dari film 'Battleship Island' ini. Selain merilis trailer, CJ E&M Entertainment juga mengumumkan bulan perilisan dari film ini yaitu pada Agustus 2017.



“Battleship Island” adalah film yang menceritakan 400 orang Joseon yang memperjuangkan diri mereka untuk keluar dari pelabuhan di pulau Hashima pada zaman kolonial Jepang.



Memiliki tiga latar cerita yaitu Lee Kang Ok (Hwang Jung Min), Choi Chil Sung (So Ji Sub), dan Park Moo Young (Song Joong Ki) mencoba untuk melarikan diri dari pulau tersebut. Park Moo Young yang merupakan seorang pejuang bertanggung jawab menyelamatkan tokoh-tokoh penting dari gerakan perlawanan melawan kekaisaran Jepang.