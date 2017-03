Sutradara Anggy Umbara Lebih Enjoy Syuting Bareng Aktor daripada Komika

JAKARTA - Dalam forum diskusi film di acara Film and Art Celebration (FILARTC), Anggy Umbara mendapat sebuah pertanyaan dari peserta yang mempertanyakan mengapa sering memasukkan komika ke dalam filmnya. Perbincangan pun semakin mengerucut kepada apakah strategi komika tersebut memang untuk menekan biaya produksi atau hanya untuk meningkatkan kualitas komedi di dalam film-filmnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, para stand up comedian banyak menghiasi perfilman Indonesia. Tak hanya sebagai aktor, beberapa diantaranya bahkan menjadi sutradara dan penulis skenario.

Anggy pun menjawab bahwa itu semua murni permintaan dari produser. Pasar sendiri yang akhirnya membuat dia harus menggunakan jasa para stand up comedian meski ia mengaku bukan salah satu penikmat stand up comedy.

"Itu sebenarnya bukan gue tapi pasar yang minta. Produsernya yang minta untuk menarik para stand up comedian itu. Gue sendiri bukan penonton stand up comedy sebenarnya," jawab Anggy usai acara diskusi selesai.

Selanjutnya, sutradara yang identik dengan topinya itu mengaku bahwa dirinya lebih suka bekerja bersama aktor film daripada komika. Anggy menemukan perbedaan totalitas saat sedang mengerjakan film dengan aktor dan komika.

Dengan kata lain, Anggy menilai bahwa para komika tidak memberikan fokus sepenuhnya kepada penggarapan sebuah film. Hal itu berbanding terbalik dengan aktor yang sejatinya memang tumbuh dan berkembang di dunia film.

"Nah makanya tadi gue bilang bedanya aktor sama bintang film itu ada bedanya. Dan ini gue lebih suka bekerja dengan aktor daripada bintang film karena bintang film itu fokus dan totalitasnya berbeda dengan aktor untuk how they treat the movie. Ini yang harus dimiliki stand up comedian kalau mereka mau main film sebenarnya," pungkasnya.