Beauty and the Beast Jadi Puncak Karier Dan Stevens

LOS ANGELES - Beauty and the Beast telah berhasil mengumpulkan pemasukan sebesar Rp9,7 triliun. Jika tak ada halangan berarti, target pemasukan Rp13 triliun pun bisa dicapai. Apalagi, Beauty and the Beast juga tercatat memuncaki box office Amerika Utara selama dua minggu berturut-turut.

Dilansir Jawapos.com, hasil tersebut tentu memuaskan buat Disney, tim produksi, sekaligus para cast. Termasuk si pemeran Beast, Dan Stevens, 34. ’’Beauty and the Beast adalah hal terbesar yang pernah saya lakukan. Selain membesarkan dua anak saya ini, tentunya,’’ tuturnya.

Pencapaian tersebut seakan menjadi bayaran setimpal buat kerja keras aktor berkebangsaan Inggris itu. Selama syuting, dia harus mengenakan baju berotot berbahan lycra plus egrang besi setinggi 25 cm agar tampak menjulang.

Meski kostumnya dilengkapi dengan sistem pendingin, tetap saja, hal itu membuat energinya terkuras. Dia juga sempat mengalami kesulitan bicara akibat tambahan prostetik di area mulut yang bertujuan memunculkan suara khas Beast. Stevens dikenal selalu total memerankan karakternya. ’’Saya butuh makan malam setidaknya empat porsi biar tenaga pulih,’’ candanya.

Selama pengambilan gambar, dia direkam setidaknya 27 kamera di tiap scene untuk kepentingan CGI. ’’Peran itu benar-benar menuntut pendalaman tokoh, mulai kepribadian sampai menampilkan mimik dan gestur makhluk raksasa,’’ imbuh Stevens.

Berperan sebagai Beast, Stevens tak hanya berakting, tapi juga harus menyanyi. Lagu Evermore dilantunkan dengan begitu syahdu. Terasa betul derita hati yang dirasakan. Stevens mengaku, saat remaja muda dulu, pernah menyanyi. Tapi, di usia 20 tahunan dia berhenti sampai kemudian diminta berlatih untuk BatB itu.

’’Saya dilatih seorang perempuan brilian dari Royal Academy of Music, Ann-Marie Speed. Dia sangat fantastis,’’ katanya kepada EW. ’’Ini sangat menantang saya untuk melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Tapi, itu menyenangkan,’’ imbuhnya.

Saat menerima peran itu, Condon mengatakan bahwa Stevens akan menyanyikan sebuah lagu baru. ’’Katanya, mereka juga belum tahu lagunya akan seperti apa,’’ cerita Stevens kepada Los Angeles Times.

’’Saya bilang, ok, itu akan menjadi hebat,’’ imbuhnya. Meski begitu, Stevens menyebut berakting tetap jauh lebih mudah daripada menyanyi.