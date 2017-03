Ratusan Mobil hingga Rp6,8 T Dikorbankan demi Fast and Furious

LOS ANGELES - Hollywood benar-benar serius ketika menggarap satu film. Apalagi film tersebut franchise besar dan mempunyai fans sejati, Fast and Furious misalnya.

Dilansir Solopos.com, film Fast and Furious mengorbankan total 348 mobil untuk keperluan pengambilan gambar. Nilai total kerusakan yang diakibatkan film Fast and Furious ini mencapai Rp6,8 triliun.

Siapa yang tak kenal dengan film Fast and Furious, sejauh ini sudah tujuh sequel film yang tayang dan pada tahun ini dan akan menyusul seri kedelapannya, The Fate of the Furious, pada April 2017. Salah satu bagian terfavorit dari film yang dibintangi Vin Diesel, Paul Walker, Dwayn Jonshon, Jason Statham, dan nama-nama lainnya, itu adalah saat balapan.

Tak heran jika film ini banyak menyajikan mobil-mobil cepat. Tak hanya itu banyak mobil-mobil mahal yang dikorbankan. Nilainya tak main-main, yakni mencapai ratusan juta dolar Amerika.

Berdasarkan data perusahaan asuransi InsurtheGap, nilai total kerusakan yang diakibatkan film Fast and Furious dari pertama hingga ketujuh mencapai US$514 juta atau sekira Rp6,8 triliun.

Jumlah itu sudah termasuk kerusakan infrastruktur dan bangunan, namun jumlah terbesar adalah mobil. Anehnya, justru para pemeran protagonis yang paling banyak membuat kerusakan yakni mencapai USD320.210.007.

Sementara pemeran antagonis menyebabkan kerusakan senilai USD174.154.359. Jika dihitung per orangan, pembuat kerusakan termahal adalah Jason Statham yang memerankan Deckard Shaw dengan nilai USD182.350.445.

Di film tersebut total ada 348 mobil yang hancur dan rusak dengan perincian, 169 mobil reguler rusak, 142 mobil reguler hancur, dan 37 kendaraan istimewa (mobil balap, modifikasi, sepeda motor, bus, dan lainnya) yang hancur.

Mobil termahal yang dikorbankan adalah Lykan Hypersport produksi W Motores di film Fast and Furious 7. Nilai mobil itu mencapai USD3,4 juta atau sekira Rp45,3 miliar.