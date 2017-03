Hidup Mati Manusia vs Kera di Film War for the Planet of the Apes

War for the Planet of the Apes (Foto: YouTube)

LOS ANGELES – Trailer terbaru dan terakhir film War for the Planet of the Apes telah dirilis. Dalam potongan trailer tersebut menjelaskan tokoh Colonel sebagai tokoh berdarah dingin. Hal itu terjadi karena rasa takutnya sendiri.

Rasa takut dan khawatirnya tersebut dianggap perlu, dan cara yang diambilnya, yaitu membunuh para kera, memang harus dilakukan. “Kamu bicara ampun? Tak peduli omonganmu, kalian akan menggantikan kami. Itu hukum alam,” tutur Colonel.

Peperangan yang terjadi antara Caesar dan Colonel pun tidak terelakkan. Pertarungan mereka akan menentukan nasib kaum kera dan manusia, dan planet yang mereka tinggali. Sementara itu, trailer menunjukkan bahwa keduanya menawan masing-masing lawan dan bersiap-siap untuk sebuah perang besar.

Namun, Colonel tidak merasa kesal karena harus menggunakan cara yang kejam untuk menghabisi para kera. “Ada waktunya kita harus meninggalkan kemanusiaan kita untuk menyelamatkan manusia,” tutur Colonel.

Sementara itu, seruan Caesar dan Colonel juga terdengar jelas di trailer tersebut. Mempersiapkan perang, Caesar memakai jargon ”Ape, together, strong!” sementara Colonel menggunakan jargon “We are the beginning and the end”.

Ketegangan antara Caesar dan Colonel tersebut akan diungkap mulai 14 Juli 2017.