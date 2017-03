VIDEO: War for the Planet of the Apes, Konflik Balas Dendam si Monyet Pintar dengan sang Kolonel

War for the Planet of the Apes (Foto: Youtube)

LOS ANGELES – Cerita dalam film War for the Planet of the Apes dipastikan lebih banyak berisi drama antara tokoh utama. Trailer yang dibeberkan di Youtube, Jumat (31/3/2017) itu juga menggambarkan cerita gelap yang terjadi antara tokoh utama, Caesar dan Kolonel.

Melanjutkan film Rise dan Dawn (of the Planet of the Apes), cerita di film War akan berfokus pada keinginan Caesar (diperankan Andy Serkis) untuk membalas dendam. Monyet super pintar tersebut mengaku tidak ingin berperang, namun dipaksa karena harus melindungi monyet yang lain.

“Aku tidak memulai perang ini. Aku bertarung untuk melindungi monyet,” tutur Caesar dalam trailer yang pertama dibeberkan di CinemaCon baru-baru ini tersebut.

Caesar melanjutkan,”Kami menawarkan perdamaian, kami mengampuni kalian.” Namun, ungkapan tersebut rupanya tidak diterima dengan baik oleh Colonel (Woody Harrelson) yang merasa tidak dapat hidup bersama para monyet.

Jika trailer film tersebut benar, maka film ini tidak akan padat laga, seperti di film Rise dan Dawn, tapi lebih berfokus pada interaksi Caesar dan Colonel yang tengah berada di titik nadir. Film tersebut direncanakan akan tayang 14 Juli 2017 di Amerika Serikat dan Inggris.