Kejutan! John Legend Konser Dadakan di Stasiun Kereta London

LONDON – John Legend mengejutkan orang-orang di stasiun Pancras International, London pada Rabu 29 Maret 2017 dini hari lalu. Tanpa pemberitahuan apa-apa, suami Chrissy Teigen ini tiba-tiba menggelar konser mini dadakan di St. Pancras.

Dari sejumlah video yang beredar di dunia maya, Legend membawa lagu-lagu hitsnya seperti Ordinary People dan All of Me sambil bermain piano. Selama 10 menit, bapak satu anak itu menghibur orang-orang di stasiun yang tak memperkirakan konser dadakannya itu.

Just arrived in London @johnlegend takes it slow in the station ! #makeitloud pic.twitter.com/JHajU3HSdq — Make It Loud (@MakeItLoudAg) March 29, 2017

Sebelum mengadakan mini konser dadakannya, Legend sempat berkicau di Twitter, bertanya apakah St. Pancras International masih memiliki piano di peron stasiunnya. Tak lama kemudian, Legend yang datang menggunakan Eurostar tiba di St. Pancras dan langsung bermain piano.

Konser dadakan ini tak ubahnya penampilan pembuka dan pemanasan Legend sebelum konser aslinya di London akhir 2017 nanti. Legend memang dijadwalkan menggelar konser solonya di London pada September mendatang sebagai rangkaian dari tur dunianya.