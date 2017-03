Nih Video Rehearsal Coldplay Sebelum Konser di Singapura

SINGAPURA – Coldplay tiba di Singapura sehari sebelum konser hari pertamanya digelar, tepatnya pada Kamis 30 Maret 2017. Begitu menginjakkan kaki di Negeri Singa, Chris Martin cs langsung menuju venue tempat konser dihelat untuk melakukan rehearsal.

Beberapa video dan audio latihan serta check-sound Coldplay di National Stadium beredar viral di media sosial. Karena diambil oleh penonton yang sedang berada di luar stadion, video pun hanya berisi suara Chris Martin saat rehearsal.

VIDEO: Chris Martin playing some beautiful piano chords during soundcheck at #ColdplaySingapore [ms.brighterside] #AHFODtour pic.twitter.com/1suB0ajiwE