Coldplay Bakal Nyanyikan Lagu Request Fans di Konser Singapura

SINGAPURA – Coldplay ingin memastikan fans dapat menikmati konser bertajuk A Head Full of Dreams mereka secara maksimal. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melibatkan fans dalam memilih lagu yang akan dibawakan Chris Martin cs di panggung.

Sama seperti konser sebelumnya di negara lain, Coldplay juga meminta fans yang datang ke konser di Singapura untuk memilih lagu apa yang ingin mereka dengarkan saat hari H. Lewat Instagram dan Twitter, Coldplay meminta fans mengajukan request lagu yang mereka inginkan.

Jika menengok di dua konser sebelumnya, Coldplay menyanyikan Til Kingdom Come sebagai lagu yang mereka pilih dari request fans. Lagu tersebut dibawakan di dua konser terakhir mereka 2016 lalu, yakni di Sydney, Australia dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Selain menyanyikan lagu request fans, Coldplay tentu saja membawakan lagu-lagu mereka yang memang sudah ada dalam setlist konser. Menilik dari konser-konser di negara sebelumnya, band asal Inggris ini setidaknya akan membawakan 23 lagu selama konser.

Coldplay akan menyanyikan lagu-lagu lama dan baru mereka seperti Yellow, Every Teardrop is A Waterfall, Fix You, Hymn for the Weekend, dan A Head Full of Dreams sebagai pembuka. Coldplay juga akan membawakan sejumlah lagu cover dari penyanyi-penyanyi lain seperti Faith milik George Michael atau Heroes dari David Bowie.

Semua lagu-lagu tersebut akan dibawakan di tiga bagian panggung secara bergantian. Jika berkaca dari konser sebelumnya, Coldplay seharusnya membuka dan menutup konser mereka di A-Stage, lalu B-Stage di segmen berikutnya, dan C-Stage untuk penampilan-penampilan akustik.

Sementara itu, Coldplay akan membuka tur Asia mereka di Singapura pada hari ini, Jumat (31/3/2017). Total, Coldplay akan tampil sembilan kali di enam negara Asia. Selain di Singapura selama dua hari, grup pelantun Fix You itu juga bakal menyapa penggemarnya di Thailand, Filipna, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.