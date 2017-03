Wow, Megahnya Panggung Konser Coldplay di Singapura

SINGAPURA – Hari ini, Jumat (31/3/2017), Coldplay akan memulai tur Asianya dengan konser di Singapura sebagai pembuka. Beberapa hari sebelum acara digelar, panggung tempat Coldplay tampil di National Stadium sudah disiapkan.

Dari sejumlah foto yang tersebar di media sosial, terlihat kemegahan panggung konser Coldplay. Di akun Twitter @ColdplayAtlas, dapat dilihat jika panggung terdiri dari main stage, bridge, dan extention stage yang berbentuk lingkaran.

PHOTO: Chris Martin's piano backstage at Singapore's National Stadium for the first #AHFODtour show of 2017 [oxfam] #ColdplaySingapore pic.twitter.com/gribRaFqve — Atlas Project (@ColdplayAtlas) March 30, 2017

Coldplay sendiri tak ketinggalan mengunggah foto dari venue konser. Chris Martin cs tampak cukup terpukau dengan kemegahan panggung dan stadion tempat mereka memulai tur Asia 2017-nya.

PHOTO: Coldplay's stage-setup for the first #AHFODtour show of 2017 is almost complete 😁 [farmerbob09] #ColdplaySingapore pic.twitter.com/KGITkTlC0e — Atlas Project (@ColdplayAtlas) March 29, 2017

β€œWaktu untuk #ColdplaySingapore sudah dekat. Dan, tempat luar biasa untuk memulai semuanya,” tulis Coldplay di akun Twitter resmi mereka.

It's nearly time for #ColdplaySingapore. And what a venue to kick things back off in! R42. pic.twitter.com/ffUpv7ADxO — Coldplay (@coldplay) March 30, 2017

Sejumlah peralatan musik untuk mendukung penampilan Coldplay pun sudah disiapkan di atas panggung. Salah satu yang terpenting adalah piano Chris yang biasa ia mainkan saat membawakan sejumlah lagu.

PHOTO: Will Champion's equipment & screen visuals all ready for tomorrow night in Singapore [drpaperbaghead] #AHFODtour #ColdplaySingapore pic.twitter.com/juLLKt6Vbq — Atlas Project (@ColdplayAtlas) March 30, 2017

Total, Coldplay akan tampil sembilan kali di enam negara Asia. Selain di Singapura selama dua hari, grup pelantun Fix You itu juga bakal menyapa penggemarnya di Thailand, Filipna, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.