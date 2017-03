Pandji Pragiwaksono Luruskan Pertemuan Anies Baswedan dengan FPI

JAKARTA – Pandji Pragiwaksono menilai pertemuan calon gubernur Anies Baswedan dengan Front Pembela Islam (FPI) bukan untuk mendukung ormas tersebut, namun agar meyakinkan bahwa aksi FPI dapat teratur dan tidak melanggar hukum.

“Yang jadi masalah adalah ketika FPI dengan Mas Anies, kesannya Mas Anies meng-oke-kan kekerasan itu. Padahal Mas Anies pernah ngomong, di Indonesia semua orang bebas berpendapat apapun, tapi cara berpendapatnya diatur,” tutur Pandji ketika ditemui Okezone secara ekslusif di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Pandji melanjutkan, yang penting aksi-aksi yang dilakukan masyarakat (tidak terbatas untuk FPI dengan aksi 313 mendatang) adalah bahwa aksi-aksi tersebut tidak melanggar hukum.

“Tapi kalau caranya mulai melanggar hukum, baru diatur,” tambah Pandji.

Sebelumnya, cagub nomor 3 Anies Baswedan sempat bertemu dengan lapisan pengurus Front Pembela Islam, termasuk Rizieq Shihab. Hal tersebut membuat Anies dihujat dan dituding menyetujui tindakan-tindakan FPI yang dianggap represif dan sarat kekerasan.

Di sisi lain, Pandji menilai aksi Anies bertemu dengan FPI sudah pantas. Pasalnya, kunjungan itu dilakukan untuk memoderasi dan menyambung minat dan kepentingan masyarakat dengan FPI yang seringkali terputus karena ketegangan dan ketakutan akan FPI yang membuatnya dihindari.

“If you want to be peaceful, lo jangan menghindar dari orang-orang seperti itu. Lo datengin, moderasi, untuk dipersatukan,” tandas Pandji.