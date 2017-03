Ada Kompetisi di Balik Kedekatan Raisa dan Isyana?

JAKARTA - Isyana Sarasvati seolah-olah menjadi idola baru. Kehadiran Isyana disebut-sebut bisa menyaingi Raisa yang hadir lebih dahulu. Aura kompetisi pun terasa kala keduanya hadir bukan hanya dalam industri musik tetapi juga menjadi brand ambassador di sejumlah produk ternama.

Ingin membuktikan jika anggapan itu hanya isapan jempol belaka, Isyana dan Raisa hadir dengan kabar jika keduanya akan berduet. Dilansir JPNN Isyana secara tegas mengatakan, duet bersama Raisa merupakan bukti bahwa tidak terjadi perselisihan antara mereka berdua.

"‎Ini sekalian pembuktian kalau enggak semua hal harus berkompetisi," kata Isyana di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

Pelantun lagu Keep Being You itu menyatakan, isu perselisihan antara dia dengan Raisa muncul karena haters. ‎Padahal, menurut Isyana, mereka berdua saling mendukung dan kini malah berduet.

"Kalau pun memang kami punya mimpi menjadi musisi bukan berarti kami berkompetisi," ucap Isyana.

Di tempat yang sama, ‎Raisa menyatakan, proyek duet dengan Isyana bakal mengagetkan banyak orang. Terlebih, karena adanya isu mereka berdua berselisih.

"Mungkin mereka kirain kami berantem," ujar pelantun lagu Kali Kedua itu.

‎Raisa mengaku, tidak memikirkan single duetnya bersama Isyana akan meledak atau tidak di pasaran, karena ada isu perselisihan. Terpenting kata Raisa, adalah pesan dari lagu ‎duet mereka bisa sampai ke pendengar.

"Kami dikira berantem tahunya enggak. Bukan itu yang mau jadi berita, justru kami ingin message lagunya yang jadi headline. Pengen message lagu ini kena di hati orang," ucap Raisa.