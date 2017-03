Viral! Sulli Eks F(X) Tak Malu Cium Bibir Hara Kara

SEOUL - Ketimbang menghasilkan sebuah karya, akhir-akhir ini Sulli lebih banyak disorot soal kontroversinya. Yang paling terbaru, mantan personel girlband f(x) itu tertangkap kamera berbagi kecupan bibir dengan member Kara, Goo Hara. Kontan saja, aksi keduanya pun langsung banjir kecaman dari para netizen.

Semua berawal waktu Hara datang merayakan ulang tahun Sulli yang jatuh pada 29 Maret 2017 kemarin. Selayaknya sahabat pada umumnya, keduanya langsung mengambil posisi berpose manis dengan background tulisan Happy Birth Day Sulli sebelum berciuman.

Dilansir Koreaboo, Video yang tersebar di jagat maya itu pun langsung menjadi viral. Dalam video berdurasi singkat tersebut menampilkan bagaimana dua pentolan girlband beda agensi itu yang mengenakan pakaian kembar beda warna malah tertawa bahagia usai beradegan intim,

Sementara itu, ini bukan kali pertama dua sahabat tersebut terlibat kontroversi. Beberapa waktu lalu mereka juga sempat menjadi bulan-bulanan netizen kala didapuk sebagai model dengan konsep Lolita.

Sebelumnya, Sulli juga pernah dikecam lantaran sering mengunggah foto tanpa mengenakan bra di Instagram.

Tak sampai di sini, gaya pacaran bintang To The Beautiful You itu pun dengan sang mantan kekasih Choiza bisa terbilang berani dalam umbar kemesraan. Keduanya tak sungkan menampilkan adegan intim kepada publik.