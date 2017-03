Caesar Makin Beringas di War for the Planet of the Apes

War for the Planet of the Apes (Foto: YouTube)

LOS ANGELES - Rumah produksi 20th Century Fox siap merilis trailer baru War for the Planet of the Apes. Tapi sebelum itu, mereka mengunggah teaser berdurasi 18 detik dari War for the Planet of the Apes sebagai awalan.

Teaser dibuka dengan Caesar yang berjalan memimpin pasukan keranya. Tak lama kemudian, giliran tentara manusia pimpinan Kolonel bersiap perang dengan senapan laras panjang di tangannya.

Sejumlah potongan adegan di teaser memperlihatkan bagaimana para pasukan kera cukup piawai menggunakan busur panah dan senapan. Kebakaran akibat ledakan atau tembakan dan pesawat perang juga sekilas ditunjukkan di teaser kali ini.

War for the Planet of the Apes merupakan film ketiga dari seri Apes mengikuti Rise of the Planet of the Apes dan Dawn of the Planet of the Apes. Diarahkan oleh Matt Reeves, film ini dibintangi oleh Andy Serkis dan Woody Harrelson.

Di seri ketiga Apes ini, bangsa kera yang dipimpin oleh Caesar terlibat perang dengan tentara manusia. Keseruan perang antara manusia dan kera ini akan dapat disaksikan mulai 14 Juli 2017 di bioskop.