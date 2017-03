Pemain Jumanji Cibir Akting Leonardo DiCaprio di The Revenant

LOS ANGELES – Para pemain film Jumanji: Welcome to the Jungle mengkritisi peran Leonardo DiCaprio dalam film The Revenant. Menurut mereka, peran Leo sangat dilebih-lebihkan dibanding peran yang mereka lakukan selama syuting film Jumanji: Welcome to the Jungle.

“Banyak orang berkoar-koar hebatnya Leonardo DiCaprio menantang udara dingin di The Revenant. Well, aku enggan dengar ocehannya. Coba buat film di Hawaii! Aku tak mau dengar itu, DiCap,” tutur Jack Black di pameran CinemaCon, Las Vegas, baru-baru ini, ketika trailer film Jumanji: Welcome to the Jungle diluncurkan.

“(Dan) itu hanya seekor beruang, menurutku itu bullsh*t,” tambah Dwayne Johnson.

Sebelumnya, akting Leo melawan beruang CGI di film The Revenant dianggap sangat hebat dan dramatis. Adegan yang menggambarkan dirinya hampir mati itu menghadiahkannya kemenangan Oscar pertama.

Menurut Johnson dan Jack Black, akting di latar The Revenant tidak ada apa-apanya dibanding tempat syuting mereka di Hawaii. Menurut keduanya, syuting di Hawaii bisa terlihat menyenangkan dan seperti surga, namun kenyataanya tidak seperti itu.

“Terdengarnya mungkin,”Oh man, seperti surga. Seru ya?” Sebenarnya, itu murni neraka. Karena kalau kamu masuk ke pedalaman hutan Hawaii, sampai pojok-pojoknya, terasa seperti neraka: nyamuknya, panasnya, medannya yang sulit,” tutur Jack Black.