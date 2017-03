Terungkap, Ini Judul Resmi Film Jumanji

The Rock (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Film terbaru Jumanji memiliki judul Jumanji: Welcome to the Jungle. Judul tersebut menggambarkan latar utama cerita tersebut.

Dibandingkan film Jumanji pertama yang dilakukan di dalam kota, film Jumanji: Welcome to the Jungle akan dilakukan dalam latar hutan. Syuting film tersebut pun berada di Hawaii.

Judul tersebut pertama kali dibeberkan di CinemaCon yang digelar baru-baru ini. Bersama Dwayne Johnson, Karen Gillan, dan Jack Black, trailer film tersebut pun dibeberkan dan menampilkan plot utama film itu, yaitu hidup dalam sebuah video game.

Menurut Dwayne dalam ungkapan-ungkapan sebelumnya, film itu juga akan menjelaskan alasan jelas mengapa tokoh Karen Gillan digambarkan berpakaian sangat minim di latar hutan yang ganas.

Sementara itu, film Jumanji: Welcome to the Jungle direncanakan akan tayang mulai 22 Desember 2017 di Amerika Serikat.