Jadi Cameo di King Arthur, Ini Tampilan Buruk Rupa David Beckham

LONDON – Ketika menyebut David Beckham, orang pasti terbayang dengan wajahnya yang tampan dengan gaya rambut stylist. Tapi, ketampanan Beckham itu hilang begitu ia tampil sebagai cameo di film King Arthur: Legend of the Sword.

Rough day at the office @kingarthurmovie @guyritchie A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Mar 28, 2017 at 6:59am PDT

Perubahan drastis Beckham yang biasa tampan itu terlihat di Instagramnya. Suami Victoria Adam ini mengunggah fotonya dari lokasi syuting King Arthur pada Selasa 28 Maret 2017 lalu.

“Hari yang kasar di kantor @kingarthurmovie @guyritchie,” tulis Beckham di bagian caption.

Dalam foto tersebut, wajah mantan kapten Timnas Inggris yang selalu mulus itu kini terlihat penuh jahitan. Rambutnya di bagian samping kepala juga hilang akibat jahitan yang merembet ke wajahnya. Gigi Beckham yang rapi pun kini hilang digantikan dengan deretan gigi kuning dan hitam.

Di King Arthur: Legend of the Sword, Beckham berperan sebagai pemimpin Blackleg. Film yang akan tayang di bioskop pada 12 Mei 2017 nanti ini dibintangi oleh Jude Law, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, dan Eric Bana.

Sama seperti kisah aslinya, King Arthur: Legends of the Sword bercerita tentang sosok Voltigern yang mengambilalih tahta kerajaan setelah ayah Arthur terbunuh. Arthur, yang kehilangan jati diri berkat kelicikan sang paman, Voltigern, harus berupaya keras untuk mengetahui siapa dirinya hingga insiden pencabutan pedang Excalibur membuka ingatannya sebagai keturunan raja yang sah.